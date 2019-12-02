Адвокат Соколова рассказал, какую литературу он читает в СИЗО

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Адвокат обвиняемого в расчленении бывшей студентки экс-доцента СПбГУ Олега Соколова — Александр Почуев рассказал, какую литературу читает его клиент в СИЗО. Об этом он сказал «Газете.Ru».

По его словам, в настоящее время Соколов продолжает культурно просвещаться в СИЗО.

«Соколов имеет доступ к штатной литературе, предусмотренной в изоляторе. Мы также передали ему труды Гумилева, посвященные теории этногенеза», — заявил Почуев.

Соколов застрелил Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее. Останки жертвы он пытался утопить в реке Мойке.

В настоящее время историк заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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