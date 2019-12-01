Историк Соколов помещен в психбольницу СИЗО «Бутырка» в Москве

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы, находится в психиатрической больнице московского следственного изолятора «Бутырка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

По последней информации, обвиняемый был доставлен из петербургского СИЗО «Кресты» в психбольницу «Бутырки» для проведения психиатрической экспертизы.

Уточняется, что Соколов делит камеру с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее адвокат историка Александр Почуев сообщал, что его подзащитный был доставлен из Санкт-Петербурга в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года.

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