Песков назвал самый сложный вопрос в урегулировании на Украине

Песков: самым сложным вопросом в урегулировании на Украине являются территории
Вопрос территорий является самым сложным в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вопрос территорий — самый сложный, и, конечно, каким-то серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что власти Украины хотят «с ходу» решить вопрос территорий. Однако, по его словам, для урегулирования должна предшествовать серьезная работа. При этом, как отметил пресс-секретарь главы государства, Киев пытается найти не пути урегулирования конфликта, а способы «раскассировать» миллиарды евро от стран Европы.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Ранее депутат Рады спрогнозировал новый Майдан на Украине при одном условии.

 
