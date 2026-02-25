США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при соблюдении ряда условий

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило, что позволит перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при соблюдении ряда условий.

«OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе», — говорится в заявлении.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что запасы нефти США и Венесуэлы составляют 68% мирового объема.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы.

В конце января США под угрозой введения пошлин запретили поставщикам нефти импортировать топливо на Кубу. Дефицит бензина и авиакеросина привел к параличу транспорта, отключениям электроэнергии, скоплению мусора в Гаване и остановке рейсов.

Ранее Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.