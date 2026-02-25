Размер шрифта
США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу

США разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при соблюдении ряда условий
Eli Hartman/Reuters

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило, что позволит перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при соблюдении ряда условий.

«OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе», — говорится в заявлении.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что запасы нефти США и Венесуэлы составляют 68% мирового объема.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы.

В конце января США под угрозой введения пошлин запретили поставщикам нефти импортировать топливо на Кубу. Дефицит бензина и авиакеросина привел к параличу транспорта, отключениям электроэнергии, скоплению мусора в Гаване и остановке рейсов.

Ранее Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.

 
