Агрессивный пациент покусал сотрудницу наркодиспансера в Мурманске

Юный пациент укусил за ногу сотрудницу мурманского наркодиспансера
Павел Лисицын/РИА Новости

Пациент устроил дебош в одном из медицинских учреждений города Мурманска. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Инцидент произошел в областном наркологическом диспансере на улице Героев Североморцев. В минувшие выходные в приемный покой медучреждения поступил 21-летний житель Карелии.

По словам очевидцев, молодой человек вел себя крайне агрессивно. Он схватил сотрудницу за ворот одежды, применил физическую силу и укусил ее за голень правой ноги. Его поведение мешало работе наркодиспансера, поэтому персонал нажал на тревожную кнопку.

Буйного пациента задержали и доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

До этого в Нижнем Тагиле мужчину, сбежавшего из психбольницы, вновь отправили лечиться. В ноябре прошлого года он схватил одного из полицейских и начал избивать его рукоятью оружия. Позже выяснилось, что дебошир сбежал из отделения для буйных пациентов психбольницы. Экспертиза диагностировала у мужчины хроническое психическое расстройство и признала невменяемым. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Ранее пациент с инфарктом сломал нос медсестре и избил врача в реанимации нижегородской больницы.

 
