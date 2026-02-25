Вэнс заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Вэнс заявил о прогрессе на переговорах с Россией и Украиной

США добиваются прогресса в процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

«Я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что для урегулирования ситуации нужно продолжать дипломатические усилия.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что Россия и Украина достигли существенного прогресса в Женеве.

Ранее Зеленский анонсировал новую встречу представителей Украины и США 26 февраля.