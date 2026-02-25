Размер шрифта
В ЕС оставили попытки согласовать новый пакет санкций против России

РИА: новый пакет санкций против России сняли с повестки постпредов Евросоюзе
Global Look Press

Вопрос о согласовании 20-го пакета санкций против России снят с повестки заседаний постпредов стран Евросоюза (ЕС), в среду его уже не обсуждали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

По словам собеседника агентства, вопрос санкций против РФ полностью застопорился из-за позиции Венгрии, прогресс возможен только при сменене позиции со стороны Будапешта.

«Думаю, идея состоит в том, чтобы посмотреть, как будут развиваться события и, в частности, будет ли движение со стороны Венгрии», — рассказал источник.

До этого сообщалось, что Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ.

В конце января Каллас объявила, что 24 февраля Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России. О разработке новых ограничений также заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и пресечь схемы обхода санкций.

9 февраля Евросоюз предложил ввести запрет на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках нового санкционного пакета. В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к государствам-членам ЕС, призывала к немедленному одобрению новых санкций против России.

Ранее в Кремле прокомментировали продление санкций Трампом.

 
