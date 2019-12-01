Медведев поручил помочь пострадавшим и семьям жертв ДТП в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв дорожно-транспортного происшествия в Забайкалье. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабинета министров Олега Осипова.

Отмечается, что Медведев по телефону дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи.

Глава правительства также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно, автобус с пассажирами сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. По последним данным, в результате ДТП погибли 19 человек, еще 18 были госпитализированы с различными повреждениями.

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