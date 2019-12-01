Газ взорвался в жилом доме в Ярославле

В многоквартирном жилом доме я Ярославле произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление управлении МЧС по региону.

Согласно имеющимся данным, взрыв произошел на третьем этаже дома №41 на улице Панина. Из дома были эвакуированы 314 жильцов, 38 из них – дети.

На данный момент в здании отключены все коммуникации.

В результат взрыва пострадал 18-летний молодой человек. Он доставлен в больницу с ожогами второй степени.

Также в ведомстве добавили, что частично повреждена квартира. Устанавливается, есть ли повреждения несущих стен.

Жильцы дома находятся в пункте временного размещения в школе №55, которая расположена рядом.