Историка Соколова перевезли в Москву

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Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в... Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в...
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в...
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Историка Олега Соколова, арестованного по обвинению в убийстве своей сожительницы в Санкт-Петербурге, перевезли в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Отмечается, что Соколов был перевезен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее стало известно, что бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года.

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