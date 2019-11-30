Историка Соколова перевезли в Москву

Историка Олега Соколова, арестованного по обвинению в убийстве своей сожительницы в Санкт-Петербурге, перевезли в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Отмечается, что Соколов был перевезен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее стало известно, что бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года.

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