Историка Соколова перевезли в Москву
Историка Олега Соколова, арестованного по обвинению в убийстве своей сожительницы в Санкт-Петербурге, перевезли в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Отмечается, что Соколов был перевезен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Ранее стало известно, что бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Он будет находиться под стражей до 8 января 2020 года.
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