В Киеве неизвестные взорвали отделение банка
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В ночь на 30 ноября неизвестные устроили взрыв в отделении банка «Ощадбанк» в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
Предполагается, что злоумышленники нацеливались на банкомат.
В результате взрыва отделение получило сильные повреждения, осыпался потолок, разбилась витрина.
Отмечается, что недалеко от банка лежало множество купюр номиналом 100 гривен.
По предварительным данным, взрыв устроили двое мужчин.
В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников.