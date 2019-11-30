В Киеве неизвестные взорвали отделение банка

В ночь на 30 ноября неизвестные устроили взрыв в отделении банка «Ощадбанк» в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Предполагается, что злоумышленники нацеливались на банкомат.

В результате взрыва отделение получило сильные повреждения, осыпался потолок, разбилась витрина.

Отмечается, что недалеко от банка лежало множество купюр номиналом 100 гривен.

По предварительным данным, взрыв устроили двое мужчин.

В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников.