Бывшего главу Минфина Ингушетии осудили за растрату 2 млрд

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к пяти годам колонии экс-министра финансов республики Руслана Цечоева. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Следственного комитета России, в мае 2015 года Цечоев стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных денег на сумму 2 млрд рублей.

В декабре 2014 года он использовал оставшиеся деньги, предоставленные республике федеральным бюджетом в виде субсидий, для погашения дефицита бюджета Ингушетии, тем самым нарушил условия использования средств.

Известно также, что Цечоев вернул в федеральный бюджет поступившие из этого же бюджета за январь, февраль и март 2015 года средства дотаций в размере 1 млрд 900 тыс. рублей под видом возврата остатка средств.

В отношении Цечоева возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере).

Подсудимый на слушание в суд не явился, в связи с этим он объявлен в федеральный розыск.

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