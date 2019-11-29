Россиянку задержали в Таиланде по подозрению в хранении запрещенных веществ

Полицейские Таиланда задержали гражданку России, которую подозревают в хранении запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, у нее нашли данные вещества.

В сети появилось видео, где девушка, представленная как Валентина Андреева, заявляет, что в одной из аптек Таиланда ей «по ошибке продали вместо обезболивающих рецептурное лекарство». Она также уточнила, что хранение подобных веществ без рецепта преследуется местным законом.

В посольстве России в Таиланде подтвердили факт задержания россиянки.

Девушка настаивает на своей невиновности.

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