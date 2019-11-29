Присяжные оправдали подозреваемого в убийстве жены вологжанина

В Вологде коллегия присяжных городского суда вынесла оправдательный вердикт в отношении Романа Крюкова, обвиняемого в убийстве жены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Вологды.

Отмечается, что решение было принято единодушно, так как не доказано, что телесные повреждения женщине причинены именно Крюковым.

Обвинение, в свою очередь, заявляет, что в ходе ссоры мужчина избил жену «несколькими предметами». В результате от полученных травм женщина скончалась. Ее тело Крюков оставил на улице.

Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда. Оглашение окончательного приговора судьей состоится 3 декабря 2019 года.

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