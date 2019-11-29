Поиски в водоемах останков убитой историком Соколовым девушки прекращены

В Санкт-Петербурге прекращены поиски фрагментов тела жертвы историка Олега Соколова Анастасии Ещенко, от которых он пытался избавиться, утопив в воде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, иных останков не обнаружено.

Уточняется, что водолазы в течение трех недель с момента убийства девушки искали останки в реке Мойке и в водоемах, куда она впадает.

Соколов застрелил Ещенко, а затем расчленил ее тело. Останки жертвы он пытался утопить в реке Мойке. В настоящее время историк заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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