Законопроект о домашнем насилии могут переписать, узнали СМИ

Законопроект о бытовом насилии хотят видоизменить, исключив из него сексуальное, психологическое, а также экономическое насилие. Об этом пишут«Известия», ссылаясь на источники, которые знакомые с доработкой документа.

Как отмечают источники, если в новом варианте законопроекте будет прописано только физическое насилие, это существенно сузит действие нормы.

В Совете по правам человека (СПЧ) также заявили, что в документ внесут серьезные правки.

Однако там отмечают, что это не окажет влияние на суть закона.

При этом в Госдуме считают, что утвердить документ нужно как можно быстрее, в связи с чем работу по внесению правок нужно закончить уже на следующей неделе.

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