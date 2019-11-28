Фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Жителю Москвы Сергею Суровцеву, задержанному по подозрении в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста 27 июля, предъявлено обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По последней информации, Суровцева официально обвинили по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

На официальной странице Следственного комитета в YouTube подтверждается информация о предъявлении Суровцеву обвинений.

Также отмечается, что следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

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