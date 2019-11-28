Туберкулезных больных будут лечить принудительно

Пленум Верховного суда объяснил, что в административном порядке не по своей воле могут быть госпитализированы не только больные заразной и другими формами туберкулеза, нарушающие санитарный режим, но и граждане, намеренно уклоняющиеся от лечения болезни или от обследования в целях выявления недуга. Об этом сообщает «Известия».

Уточняется, что к нарушениям санитарного режима можно отнести несоблюдение правил личной гигиены больным, присутствие в общественных местах и отказ от использования средств защиты органов дыхания.

В ВС рассчитывают, что одобренные им меры помогут бороться с недугом, о случаях открытой формы которого все чаще сообщают, особенно в восточных регионах страны. При этом количество болеющих закрытой формой установить невозможно, так как такие люди не обращаются за помощью в медицинские учреждения.

Там также подчеркнули, что для соблюдения врачебной тайны и безопасности для участников судопроизводства, слушания должны быть закрытыми.

Однако, применение судебной недобровольной процедуры вызвал острые дискуссии в обществе.

Так, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что госпитализировать людей без подтвержденного диагноза недопустимо.

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