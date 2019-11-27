Историк Соколов пытается отвлечься в СИЗО научной работой

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о состоянии историка, который находится в СИЗО. Об этом сообщает НСН.

Он заявил, что его подзащитный содержится в достойных условиях, однако психологически Соколов сильно подавлен.

Адвокат также добавил, что уволенный после преступления преподаватель Петербургского вуза участвует во всех следственных мероприятиях, а также пытается отвлечься от всей ситуации, посвящая себя новой научной работе.

«Он сейчас составляет план своего научного исследования, которое он планирует продолжить потом», — сказал Почуев.

Кроме того, адвокат назвал условия содержания Соколова «европейскими» и отметил, что перевод его подзащитного в московское СИЗО будет актом давления на «пожилого человека, который и так раскаялся в том, что совершил».

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