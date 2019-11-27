В Шереметьево совершил аварийную посадку бизнес-джет

В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет совершил аварийную посадку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

На борту самолета были три человека.

Отмечается, что у самолета возникли проблемы с шасси.

Другие подробности не приводятся.