В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета

Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.

По его словам, на период отключения интернета была заблокирована связь посольства в Тегеране с Москвой, а также отрезана возможности выдачи виз гражданам Ирана.

Ганенко рассказал, что нельзя было проверить никакие данные, а большая часть иранцев не могла заполнить визовую анкету на сайте.

Представитель дипмиссии заявил, что отключение продлилось недолго. Доступ в сеть для российского посольства был открыт через несколько дней после введения ограничения после того, как была направлена нота в министерство иностранных дел Ирана.

Ранее стало известно о решении Высшего совета национальной безопасности Ирана ограничить доступ в интернет на фоне проходящих в стране протестов.

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