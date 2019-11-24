В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета
Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
По его словам, на период отключения интернета была заблокирована связь посольства в Тегеране с Москвой, а также отрезана возможности выдачи виз гражданам Ирана.
Ганенко рассказал, что нельзя было проверить никакие данные, а большая часть иранцев не могла заполнить визовую анкету на сайте.
Представитель дипмиссии заявил, что отключение продлилось недолго. Доступ в сеть для российского посольства был открыт через несколько дней после введения ограничения после того, как была направлена нота в министерство иностранных дел Ирана.
Ранее стало известно о решении Высшего совета национальной безопасности Ирана ограничить доступ в интернет на фоне проходящих в стране протестов.
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