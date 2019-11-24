Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Самолет, совершавший рейс их Москвы в Анапу, экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за резкого ухудшения самочувствия второго пилота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Командир лайнера доложил о произошедшем диспетчерам ростовского авиаузла, после чего самолет благополучно совершил посадку в аэропорту «Платов». Второй пилот был передан бригаде скорой помощи.

Источник агентства сообщил, что его не удалось спасти.

В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о внеплановой посадке самолета, однако не уточнили обстоятельства произошедшего.

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