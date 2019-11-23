Грета Тунберг станет ведущей рождественской серии программ BBC

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16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг проведет рождественские и новогодние эфиры на британском канале BBC. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, активистка будет общаться с гостями на тему экологии.

Праздничные радио-программы также будут вести председатель Верховного суда Великобритании Бренда Хейл, биограф бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, художник Перри Грейсон, а также рэпер Джордж Поэт (George The Poet).

Передача с Тунберг выйдет в эфир в период с 26 по 31 декабря.

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