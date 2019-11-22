Бывшую сожительницу историка Соколова привлекли к следственным действиям

Бывшую сожительницу обвиняемого в убийстве экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова привлекли к участию в оперативно-следственных действиях, сообщает ТАСС.

«Она действительно была привлечена к следственным действиям [в рамках расследования дела об убийстве]. Для участия в них она прибыла в Санкт-Петербург», — сказал источник.

По данным собеседника, женщина, закончив несколько лет назад Санкт-Петербургский государственный университет, длительное время находилась в личных отношениях с Соколовым.

В рамках следственных действий она давала показания, касающиеся характеристики обвиняемого.

По версии следствия, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

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