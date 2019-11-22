Во Внуково рассказали о посадке самолета со сломанной стойкой шасси

Самолет авиакомпании Utair приземлился с неисправностью стойки шасси в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации пресс-службы «Внуково», задымление в области левой основной стойки шасси самолета было зафиксировано во время руления.

Самолет, следовавший рейсом UT560 Махачкала-Москва, в 9:05 мск совершил штатную посадку.

Отмечается, что авиалайнер самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу.

Высадка пассажиров производилась на рулежной дорожке.

На борту самолёта находился 171 пассажир. Никто не пострадал. Аварийная тревога не объявлялась.