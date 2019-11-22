Появилось видео стрельбы с балкона в Ленинградской области

В сети выложили видео стрельбы с балкона квартиры одного из домов в деревне Колтуши, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области.

В записи к ролику говорится, что инцидент случился у дома № 5 на Школьном переулке.

На кадрах видны вспышки с балкона 4 этажа жилого дома. Кроме того, в видеозаписи слышны выстрелы.

Ранее 39-летний мужчина открыл стрельбу с балкона из оружия, похожего на автомат. Его уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона