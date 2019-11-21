СМИ: главу Центра наркологии им.Сербского уволили после положительного отзыва на систему медосмотра

Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Центра наркологии им. Сербского Татьяну Клименко, сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что она дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.

Отмечается, что последний рабочий день Клименко будет 22 ноября.

По новым правилам вводится дополнительный анализ на наркотики, стоимость справки о прохождении медкомиссии должна была вырасти. Из-за чего многие решили получить справку заранее.

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