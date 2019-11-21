СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой
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Следователи Следственного комитета России (СК) совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски у главы подмосковного города Чехов Марины Кононовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Подмосковные следователи с сотрудниками ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски, у главы городского округа Чехов Марины Кононовой», — говорится в сообщении.
По данным принадлежащему Григорию Березкину РБК, около десяти правоохранителей обыскивают коттедж Кононовой в деревне Большое Петровское. Женщину допрашивают по уголовному делу.
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