СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой

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ФСБ РФ

Следователи Следственного комитета России (СК) совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски у главы подмосковного города Чехов Марины Кононовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подмосковные следователи с сотрудниками ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски, у главы городского округа Чехов Марины Кононовой», — говорится в сообщении.

По данным принадлежащему Григорию Березкину РБК, около десяти правоохранителей обыскивают коттедж Кононовой в деревне Большое Петровское. Женщину допрашивают по уголовному делу.

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