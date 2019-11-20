Недостатка шприцев не было в больнице, где пятеро заразились ВИЧ

В Минздраве Ставропольского края сообщили, что недостатка шприцев и других расходных материалов в больнице Буденновска, где пятеро пациентов заразились ВИЧ, передает РИА «Новости».

В Минздраве уточнили, что в 2018 году больницей Буденновска был закуплен расходный материал на сумму 36,8 млн руб. Инфекционное отделение за 2018 использовало расходных материалов на сумму 2,4 млн руб.

Там также пояснили, что количество расходного материала соответствует заявленной годовой потребности инфекционного отделения.

После инцидента с заражением пятерых человек в инфекционном отделении Буденновска была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдении санитарных требований. Ответственные должностные лица получили административные и дисциплинарные взыскания. Все пострадавшие получают бесплатную антиретровирусную терапию.

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