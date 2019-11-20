Две девочки пропали в Краснодарском крае
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Правоохранительные органы начали проверку по факту исчезновения двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
По последней информации, две 15-летние девушки покинули учебное заведение утром 12 ноября. С тех пор место их нахождения неизвестно, домой пропавшие не возвращались.
В настоящее время следственный отдел по Абинскому району проводит мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и поиску исчезнувших девушек.
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