Две девочки пропали в Краснодарском крае

Правоохранительные органы начали проверку по факту исчезновения двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По последней информации, две 15-летние девушки покинули учебное заведение утром 12 ноября. С тех пор место их нахождения неизвестно, домой пропавшие не возвращались.

В настоящее время следственный отдел по Абинскому району проводит мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и поиску исчезнувших девушек.

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