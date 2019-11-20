Молодожены открыли стрельбу у ЗАГСа во Владивостоке
Сотрудниками правоохранительных органов Владивостока были задержаны молодожены, подозреваемые в стрельбе у здания Записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Приморскому краю.
Ранее в сети была опубликована видеозапись инцидента, произошедшего 16 ноября у ЗАГСа в Приморском районе города. По результатам проверки полицейскими были установлены личности участников произошедшего, ими оказались 24-летний местный житель и его 22-летняя супруга.
Задержанный мужчина рассказал, что в день свадьбы взял в аренду на сутки охолощенные пистолет и автомат, из которых он, его супруга и приятель насколько раз выстрелили в воздух после церемонии бракосочетания.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве, молодоженам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.
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