В Роскачестве составили правила покупок в интернете

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупках в онлайн-магазинах. Данная информация опубликована на сайте организации.

Перед началом шоппинга следует убедиться, что сайт не является фишинговым. Если онлайн-магазин подражает какому-либо известному сайту, копирует его доменное имя или дизайн с минимальными изменениями, то от покупок стоит отказаться.

Также важно обратить внимание на дату регистрации домена, так как для мошенничества часто используются «сайты-однодневки», создающиеся на короткий срок.

Кроме того, любой сайт, на котором пользователь указывает свои персональные данные, должен применять протокол https и иметь сертификат безопасности. Данные параметры можно проверить по адресной строке.

Эксперты отмечают, что не рекомендуется совершать покупке на сайтах, указывающих для оплаты номер карты или электронного кошелька, так как в данном случае покупатель не получит кассовый чек.

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