«Ъ»: отец Хачатурян имел связи в правоохранительных органах

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Убитый собственными дочерьми Михаил Хачатурян имел «сильные» связи в правоохранительных органах, адвокаты сестер Хачатурян считают, что именно по этой причине девушки не могли обратиться за помощью, когда отец их притеснял. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, адвокаты сестер направили в Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет России (СКР) заявление с требованием проверить его связи с высокопоставленными сотрудниками надзорного ведомства.

Ранее версия о том, что Хачатуряну сходило с рук его поведение благодаря знакомству с правоохранителями, проверена не была.

Так, девушки утверждают, что их отец неоднократно разговаривал по телефону с прокурором из СВАО по имени Анри, который якобы помогал ему решать проблемы.

По словам адвоката младшей из сестер Марии Ярослава Пакулина, в случае подтверждения «сотрудничества» Михаила Хачатуряна с чиновниками, появится еще одно основание для прекращения уголовного преследования обвиняемых.

В настоящее время Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян находятся под домашним арестом в разных квартирах. Ранее они были в СИЗО.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018— им было 19, 18 и 17 лет соответственно.

28 июля 2018 года девушки были задержаны по подозрению в убийстве, 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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