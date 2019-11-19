Суд оставил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление до конца декабря ареста обвиняемому в шпионаже гражданина США, Канады, Ирландии и Великобритании Полу Уилану. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил судья.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

Американца вывели в зал судебного заседания по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

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