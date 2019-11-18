Арестован водитель, убивший пешехода в Мытищах
Водитель автомобиля, напавший на пешехода с ножом в подмосковных Мытищах, арестован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Управления Следственного комитета России по Московской области Ольгу Врадий.
По заявлению представителя правоохранительных органов, 68-летний житель Мытищ обвиняется по статье «Убийство» Уголовного кодекса России. По ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, обвиняемый нанес пешеходу удар ножом в шею через открытое окно транспортного средства, в результате чего пострадавший скончался на месте.
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