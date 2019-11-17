В столице Канады прошел парад Санта-Клауса

В Оттаве прошел парад Санта-Клауса, в котором приняли участие тысячи жителей столицы Канады. Об этом сообщает ТАСС.

Санта-Клаус прибыл в Канаду в преддверии католического Рождества и Нового года с особой миссией. Сказочный волшебник попросил помочь ему с подарками для малообеспеченных семей.

Санта-Клаусу помогали эльфы. Они раздавали конфеты горожанам и также просили помочь подготовиться к праздникам.

«Вы можете подарить им игрушки или книжки, либо пожертвовать небольшую сумму денег, и мы сами купим им подарки», — сказал один из эльфов, в руках которого был большой красный носок, куда можно было сложить пожертвования.

Парад прошел по одной из центральных улиц Оттавы. Хоть и дорога была перекрыта несколько часов, никто из автомобилистов не жаловался на это, потому что Санта приехал в их город.

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