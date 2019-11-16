Главу «Укрэксимбанка» Гриценко задержали полицейские, сообщает источник
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По словам источника на финансовом рынке Украины, главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко задержали в Киеве сотрудники полиции, передает «Интерфакс».
«Он задержан Генпрокуратурой», — сообщает источник.
Ранее родственники Гриценко обратились в правоохранительные органы, заявив, что неизвестные затолкали мужчину в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Причины задержания неизвестны, официального подтверждения данной информации пока не поступало.
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