Главу «Укрэксимбанка» Гриценко задержали полицейские, сообщает источник

По словам источника на финансовом рынке Украины, главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко задержали в Киеве сотрудники полиции, передает «Интерфакс».

«Он задержан Генпрокуратурой», — сообщает источник.

Ранее родственники Гриценко обратились в правоохранительные органы, заявив, что неизвестные затолкали мужчину в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Причины задержания неизвестны, официального подтверждения данной информации пока не поступало.

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