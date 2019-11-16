Синоптики назвали бредом предупреждения о торнадо в Москве

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг предупреждение о торнадо в Москве, которое появилось в приложениях погоды у некоторых жителей столицы в смартфонах, передает агентство «Москва».

По его словам, не надо ориентироваться на прогнозы, которые транслируют приложения погоды и поисковики.

«Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет, и они не предвидятся», — заявил Тишковец.

Ранее в приложениях погоды некоторых смартфонов жителей столицы появилось предупреждение о возможном торнадо в Москве 16 ноября.