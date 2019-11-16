Семьи пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже получат выплаты

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Власти Амурской области выплатят семьям погибшего и раненных при стрельбе в строительном колледже в Благовещенске 2,5 миллиона рублей из резервного фонда. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Трагедия в благовещенском колледже произошла в четверг, 14 ноября. 19-летний Данил Засорин пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь.

Погиб один студент, еще трое получили ранения. Стрелок выстрелил в себя и также погиб.

В настоящее время следствие продолжается. Со студентами и персоналом учебного заведения работают психологические службы.

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