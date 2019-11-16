Пассажиры беспрерывного рейса Лондон — Сидней рассказали о странностях на борту

Пассажиры, 19-часового авиарейса Лондон-Сидней (самого долгого в мире) австралийской авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, больше всего пассажиров удивил ужин с сэндвичами и вином, который подали вместо завтрака. Самолет вылетел из Лондона в шесть утра.

Вскоре после этого в салоне выключили свет.

Физиолог Коринн Кайо отметил, что подобная ситуация была связана с тем, что рейс осуществлялся по австралийскому времени. Подобные меры помогают людям легче адаптироваться после перелета.

Кроме того, на борту воздушного судна проводились занятия по аэробике.

Бортпроводники предложили пассажирам сделать приседание и растяжку, а также походить по салону.

Специалисты считают, что это является хорошей профилактикой для снижения риска тромбоза и общего улучшения самочувствия.

Пассажирам также посчастливилось увидеть два рассвета — в Лондоне и, когда пролетали над Индонезией.

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