Главу ЧОПа арестовали на 2 месяца после стрельбы в благовещенском колледже

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На месте стрельбы в колледже в центре Благовещенска, 14 ноября 2019 года На месте стрельбы в колледже в центре Благовещенска, 14 ноября 2019 года
На месте стрельбы в колледже в центре Благовещенска, 14 ноября 2019 года
«Амур.инфо»/ИД «Дважды два»/kriminal.blg/Instagram.com

Благовещенский суд арестовал на два месяца генерального директора ЧОПа, который занимался охраной колледжа, где произошла стрельба, умер человек и пострадали люди. Об этом сообщает ТАСС.

Как постановил суд, глава охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко будет под стражей до 14 января 2020 года.

Стрельбу открыл 19-летний студент в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате инцидента погиб молодой человек и пострадали три человека. После атаки нападавший покончил с собой.

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