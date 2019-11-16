Главу ЧОПа арестовали на 2 месяца после стрельбы в благовещенском колледже

Благовещенский суд арестовал на два месяца генерального директора ЧОПа, который занимался охраной колледжа, где произошла стрельба, умер человек и пострадали люди. Об этом сообщает ТАСС.

Как постановил суд, глава охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко будет под стражей до 14 января 2020 года.

Стрельбу открыл 19-летний студент в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате инцидента погиб молодой человек и пострадали три человека. После атаки нападавший покончил с собой.

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