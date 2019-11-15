Вильфанд рассказал, почему ноябрь депрессивный месяц
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему метеорологи считают ноябрь депрессивным месяцем. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По его словам, это связано с облачным небом и коротким световым днем, при котором солнце не пробивается из-за туч.
Синоптик добавил, что из-за этого ноябрь хмурый и нерадостный месяц. Вильфанд уточнил, что это касается и первой половины декабря.
При этом метеоролог отметил, что в этом году ноябрь солнечный.
«Нынешняя погода радует. Солнышко светит. В ближайшие дни погода тоже будет штилевая. Будут комфортные приятные дни, а депрессии не будет», — сказал он.
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