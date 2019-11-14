Третий фигурант дела об угрозах судье Тверского суда Москвы признал вину

Третий обвиняемый по уголовному делу об угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко признал вину в суде. Об этом сообщает ТАСС.

«Я признаю вину», — заявил обвиняемый Евгений Ерзунов, который, по версии следствия, является автором первоначального поста об угрозах.

По делу об угрозах судье были задержаны Сергей Половец и Алексей Вересов.

Вересов признал вину. Половец также дал признательные показания, которые позволили задержать Ерзунова.

Уголовные дела возбуждены после публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью судье Криворучко. Публикации были посвящены процессу над участником несогласованного митинга 3 августа в Москве Павлом Устиновым. Криворучко вынес ему приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание.