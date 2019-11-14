Студент благовещенского колледжа рассказал о столкновении с убийцей

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Студент благовещенского колледжа, где произошла стрельба, рассказал о встрече со злоумышленником. Об этом информирует «Пятый канал».

Он сказал, что первый раз увидел его в туалете. Там же находились его товарищи.

«Я поворачиваюсь на пацанов и на него, и мне ружьем в живот целятся. Я развернулся, стою, у меня ступор, не понимаю, что делать», – рассказал юноша.

После этого стрелок приказал им уйти.

Стрельбу открыл 19-летний студент в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате инцидента пострадали два человека. По предварительным данным, после атаки нападавший покончил с собой.

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