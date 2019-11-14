Полиция Кузбасса завела дело о свастике на флешмобе в честь 55-летия полета в космос

Полиция города Калтан Кемеровской области обвинила юриста Дмитрия Миропольцева в демонстрации нацистской символики на фото с флешмоба, который был посвящен 55-летию первого полета в космос. Об этом сообщает портал «Тайга.инфо».

Отмечается, что на юриста был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики).

Уточняется, что флешмоб состоялся в Пензе в 2016 году. Фотография с участниками, которые выстроились в форму числа 55, была опубликована Миропольцевым в социальных сетях.

«Пришел рапорт областного центра «Э». Они перерывали всю мою страницу — настоящих свастик не нашли. Решили, что 55 — это тоже свастика», — сказал он.

По мнению юриста, составление протокола связано с его общественной деятельностью.

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