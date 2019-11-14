СК опубликовал видео работы криминалистов в благовещенском колледже
Следственный комитет России (СК) опубликовал видео работы следователей и криминалистов в строительном колледже в Благовещенске, где 19-летний Данил Засорин устроил стрельбу. Ролик размещен на You Tube.
На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы проверяют место инцидента. На видео показан кабинет с раздвинутыми партами и стульями, на полу кровь жертв.
Инцидент в амурском учебном заведении произошел 14 ноября.
По данным СМИ, Засорин выстрелил в тех, кто якобы изнасиловал его девушку.
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