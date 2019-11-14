В Забайкальском крае объявлен траур по 11 погибшим в ДТП

Власти Забайкалья объявили 15 ноября днем траура после гибели 11 человек в результате двух крупных авариях в Агинском Бурятском округе. Об этом сообщает администрация Забайкальского края.

По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, в настоящее время инциденты расследуют следственные органы.

Также приняты все необходимые меры для спасения пострадавших.

Первое ДТП произошло 13 ноября на трассе Агинск--Дульдурга в километре от поселка Агинского, столкнулись джип и легковой автомобиль. В результате этого инцидента погибли водитель автомобиля и три пассажира, еще три человека получили ранения.

Вторая авария произошла утром 14 ноября на федеральной автодороге Чита--Забайкальск. Микроавтобус врезался в стоящий на обочине грузовик Shacman, затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с ЗиЛ-130. Жертвами этого происшествия стали семь человек.

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