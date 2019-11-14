Стали известны обстоятельства произошедшего в колледже в Благовещенске

Стали известны обстоятельства стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Данил Засорин. Он пришел на занятие с ружьем Иж-81 12-го калибра, спрятал его под верхней одеждой.

Как отмечается, юноша открыл огонь после того, как ему сделали замечание за курение прямо в коридоре.

Ранения получили несколько человек.

Очевидцы произошедшего выбежали на улицу, где увидели сотрудников ГИБДД.

Ворвавшись в колледж, полицейские открыли огонь на поражение, Засорин получил ранение.

По предварительным данным, после произошедшего юноша выстрелил в себя.

Других подробностей не приводится.

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