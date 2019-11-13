Командование полиции сообщило о нормализации ситуации в Боливии

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Командующий боливийской полицией Юри Кальдерон заявил, что ситуация в стране нормализована. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кальдерона, почти во всей стране восстанавливается нормальная жизнь. При этом он отметил, что полиция применяет план, предусматривающий меры повышенной безопасности, с целью не допустить вандализма и насилия.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Боливии пытаются убедить жителей столицы приступить к разбору возведенных баррикад.

Ранее бывший президент Боливии Эво Моралес покинул страну, приняв предложение Мексики о предоставлении политического убежища. Полномочия президента приняла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес.

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