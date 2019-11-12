Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий рабочее время женщин, работающих в сельской местности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в Трудовой кодекс России. По новым правилам, рабочая неделя женщин в сельской местности не должна превышать 36 часов, при этом заработная плата должна остаться такой же, как при полной рабочей неделе.

Также устанавливается право женщин на повышенную оплату труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Уточняется, что размер повышения оплаты труда не может быть снижен по сравнению с установленным на момент вступления закона в силу.

Кроме этого женщина имеет право на один дополнительный выходной в месяц, однако этот день оплачиваться не должен.

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